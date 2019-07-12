2019-07-12T08:13:45+03:00
В мире

Трамп подписал указ, который позволит узнать гражданство всех проживающих в США без переписи

Ранее Верховный суд США заблокировал вопрос добавления графы "гражданство" в общенациональную перепись населения
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В пятницу, 12 июля, президент США Дональд Трамп подписал указ, который поможет узнать гражданство всех проживающих в стране людей без переписи населения 2020 года.

Напомним, ранее Верховный суд заблокировал вопрос введения пункта графы "гражданство" в общенациональную перепись населения, инициатором которого был Трамп. По мнению суда, администрация президента представила мало оснований для введения новой графы.

"Бюро переписи пришло к выводу на основании опыта, что административные записи, к которым у него есть доступ, могут позволить определить статус гражданства примерно 90 процентов населения", - говорится в тексте указа, обнародованного Белым домом.

Также в документе отмечается, что президент США приказывает всем управлениям предоставить данные, запрошенный министерством торговли, ответственном за перепись, "в максимально дозволенном законом объеме".

Кроме того, американский лидер решил создать межведомственную рабочую группу, которая решит проблему доступа к информации для выяснения гражданства всех 100 процентов проживающих в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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