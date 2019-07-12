2019-07-12T08:38:01+03:00
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка из России

Причина смерти Кати Цукановой пока не известна
Екатерина БОЛГОВА
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В Британии найдена мертвой юная скрипачка, имеющая русские корниВ Британии найдена мертвой юная скрипачка, имеющая русские корниФото: REUTERS
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В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка Катя Цуканова, родители которой являются выходцами из России. Девушку обнаружил мертвой ее отец Игорь Цуканов в их доме в районе Кенсингтон.

Как сообщила газета The Daily Telegraph, Цуканова умерла 18 июня, но известно о происшествии стало только сейчас. Отец девушки заявил изданию, что у нее были большие планы, а в комнате висело расписание всех ожидаемых выступлений.

"Она только что выступала в Королевском оперном театре, и у нее были планы на будущее... Однажды утром я зашел, а она мертвая лежала на полу", - заявил 57-летний Игорь Цуканов.

По данным издания, Катя Цуканова является ребенком выходцев из России, которые переехали в Великобританию в 1990-е годы. Девочка родилась в Лондоне в 2002 году.

Причина смерти скрипачки пока не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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