В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка из России
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка Катя Цуканова, родители которой являются выходцами из России. Девушку обнаружил мертвой ее отец Игорь Цуканов в их доме в районе Кенсингтон.
Как сообщила газета The Daily Telegraph, Цуканова умерла 18 июня, но известно о происшествии стало только сейчас. Отец девушки заявил изданию, что у нее были большие планы, а в комнате висело расписание всех ожидаемых выступлений.
"Она только что выступала в Королевском оперном театре, и у нее были планы на будущее... Однажды утром я зашел, а она мертвая лежала на полу", - заявил 57-летний Игорь Цуканов.
По данным издания, Катя Цуканова является ребенком выходцев из России, которые переехали в Великобританию в 1990-е годы. Девочка родилась в Лондоне в 2002 году.
Причина смерти скрипачки пока не известна.
ИСТОЧНИК KP.RU