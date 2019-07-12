Президент Бразилии рассматривает возможность назначения своего сына послом в США

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-12T09:06:07+03:00

Сейчас Эдуарду Болсонару занимает пост главы комитета по международным делам и национальной обороне палаты депутатов Национального конгресса

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может назначить своего третьего сына Эдуарду Болсонару послом страны в США.

"Этот вопрос рассматривается, я не исключаю этого", - сказал Болсонару, комментируя возможное назначение.

Он отметил, что его сын в хороших отношениях с детьми президента США Дональда Трампа, владеет иностранными языками и имеет опыт проживания за границей.

"На мой взгляд, он вполне подходит для этого и прекрасно справился бы [с работой] в Вашингтоне", - добавил глава Бразилии, передает ТАСС.

Сейчас 35-летний Эдуарду Болсонару является руководителем комитета по международным делам и национальной обороне нижней палаты бразильского парламента - Национального конгресса. В интервью телеканалу GloboNews он сказал, что пока не получал предложения на должность посла, однако готов выполнять любые функции, которые поручит ему глава государства.

В апреле этого года Болсонару уволил посла Бразилии в США Сержиу Амарала, который занимал этот пост с 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU