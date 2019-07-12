Из-за массовых беспорядков в Париже задержали 43 человека

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-12T11:20:39+03:00

В ночь на 15 июля празднование победы сборной Алжира вылилось в разрцшения на улицах французской столицы

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Сорок три человека задержаны из-за массовых беспорядков в Париже, где в ночь на пятницу, 12 июля, выходцы из Алжира праздновали победу своей футбольной сборной, которая вышла в полуфинал Кубка африканских наций. Соответствующие заявление сделал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, подчеркнув, что действия футбольных фанатов были неприемлемы.

«Разрушения и инциденты, произошедшие вчера вечером в ходе празднований Кубка африканских наций, неприемлемы. Я приветствую действия наших сил, мобилизованных в Париже и везде на территории, чтобы поддерживать порядок и сдерживать беспорядки. 43 человека были задержаны», - написал министр в Twitter.

В ночь на пятницу празднование победы сборной Алжира превратилось в беспорядки в Париже и ряде других городов Франции. Правоохранительные органы были атакованы толпой, которая бросала камни в стражей порядка. Фанаты атаковали три магазина, торгующих мотоциклами. Хулиганы выбили витрины, угнали дорогостоящие мотоциклы, а также украли мотоциклетные шлемы, экипировку и запасные детали.

Напомним, что в прошлом году, в Брюсселе футбольные фанаты устроили беспорядки после вылета Бельгии в полуфинале чемпионата мира по футболу, когда национальная команда уступила сборной Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU