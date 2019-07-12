2019-07-12T11:20:39+03:00
В мире

Из-за массовых беспорядков в Париже задержали 43 человека

В ночь на 15 июля празднование победы сборной Алжира вылилось в разрцшения на улицах французской столицы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Из-за массовых беспорядков в Париже задержали 43 человекаИз-за массовых беспорядков в Париже задержали 43 человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сорок три человека задержаны из-за массовых беспорядков в Париже, где в ночь на пятницу, 12 июля, выходцы из Алжира праздновали победу своей футбольной сборной, которая вышла в полуфинал Кубка африканских наций. Соответствующие заявление сделал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, подчеркнув, что действия футбольных фанатов были неприемлемы.

«Разрушения и инциденты, произошедшие вчера вечером в ходе празднований Кубка африканских наций, неприемлемы. Я приветствую действия наших сил, мобилизованных в Париже и везде на территории, чтобы поддерживать порядок и сдерживать беспорядки. 43 человека были задержаны», - написал министр в Twitter.

В ночь на пятницу празднование победы сборной Алжира превратилось в беспорядки в Париже и ряде других городов Франции. Правоохранительные органы были атакованы толпой, которая бросала камни в стражей порядка. Фанаты атаковали три магазина, торгующих мотоциклами. Хулиганы выбили витрины, угнали дорогостоящие мотоциклы, а также украли мотоциклетные шлемы, экипировку и запасные детали.

Напомним, что в прошлом году, в Брюсселе футбольные фанаты устроили беспорядки после вылета Бельгии в полуфинале чемпионата мира по футболу, когда национальная команда уступила сборной Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В курортном районе Турции горит лес
В Киеве выразили протест из-за признания в России нежелательным "Всемирного конгресса украинцев"
Минобороны Турции сообщили о начале поставок С-400
Грузинские и российские депутаты обсудят налаживание межпарламентского диалога
США решили не вводить санкции против главы МИД Ирана
Россияне отказываются платить штрафы и предпочитают судиться
В Минздраве назвали часто встречающиеся в России виды рака
Сотрудники Google прослушивают запросы пользователей голосовым помощникам
Сотрудники Google прослушивают запросы пользователей голосовым помощникам
Центробанк отозвал лицензию у организаций "21 Век" и "Частный расчетно-кассовый центр"
Взрыв на свадьбе в Афганистане: пять человек погибли, более 40 ранены
Сервис Superjob назвал вузы, выпускники которых получают самые большие зарплаты
Президент Бразилии рассматривает возможность назначения своего сына послом в США
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка из России
Конгресс США одобрил поправку о санкциях против госдолга России
Православные верующие отмечают День апостолов Петра и Павла
Трамп подписал указ, который позволит узнать гражданство всех проживающих в США без переписи
Мадуро заявил, что договорился с оппозицией
Зеленский рассказал, какой вопрос был ключевым в его первом телефонном разговоре с Путиным
Погода в Москве на 12 июля 2019 года: ожидается небольой дождь и до 16 градусов тепла