В Брюсселе футбольные фанаты устроили беспорядки после вылета Бельгии с ЧМ

СЕГОДНЯ 07:41 2018-07-11T07:41:57+03:00

В Брюсселе фанаты подрались с полицейскими после проигрыша национальной сборной на ЧМ 2018 Фото: REUTERS

В полуфинале чемпионата мира по футболу национальная команда уступила сборной Франции

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В Брюсселе футбольные фанаты устроили беспорядки после проигрыша национальной сборной в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу.

На площади Мируар в коммуне Жет на северо-западе столицы установили большой экран для просмотра матчей турнира. После окончания игры Бельгия-Франция болельщики начали переворачивать столы расположенных поблизости кафе. После этого произошла массовая драка.

Прибывшие полицейские блокировали территорию, из-за чего прервали движение трамваев и закрыли две станции метро. На площадь Мируар направили 120 сотрудников правоохранительных органов, которых фанаты начали закидывать их камнями. Сотрудница полиции получила ранения, передает RTBF.

Напомним, накануне в Санкт-Петербурге прошел первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года с участием Бельгии и Франции. Единственный гол встречи забил французский защитник Самюэль Умтити. Последний раз Франция играла в финале ЧМ в 2006 году, уступив тогда Италии.

Во втором полуфинале встретятся Англия и Хорватия. Матч состоится 11 июля на московском стадионе «Лужники».