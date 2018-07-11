В Брюсселе футбольные фанаты устроили беспорядки после вылета Бельгии с ЧМ
В Брюсселе футбольные фанаты устроили беспорядки после проигрыша национальной сборной в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу.
На площади Мируар в коммуне Жет на северо-западе столицы установили большой экран для просмотра матчей турнира. После окончания игры Бельгия-Франция болельщики начали переворачивать столы расположенных поблизости кафе. После этого произошла массовая драка.
Прибывшие полицейские блокировали территорию, из-за чего прервали движение трамваев и закрыли две станции метро. На площадь Мируар направили 120 сотрудников правоохранительных органов, которых фанаты начали закидывать их камнями. Сотрудница полиции получила ранения, передает RTBF.
Напомним, накануне в Санкт-Петербурге прошел первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года с участием Бельгии и Франции. Единственный гол встречи забил французский защитник Самюэль Умтити. Последний раз Франция играла в финале ЧМ в 2006 году, уступив тогда Италии.
Во втором полуфинале встретятся Англия и Хорватия. Матч состоится 11 июля на московском стадионе «Лужники».