«Аэроэкспресс» во Внуково с середины июля будет ходить по новому расписанию
«Аэроэкспресс» во Внуково будет ходить по новому расписанию. График движения поездов изменится из-за проведения плановых ремонтных работ на железной дороге. Корректировки в движение будут внесены в ночное время, чтобы не срывать графики перемещения днем.
В ночь с 13 на 14 июля:
От Киевского вокзала отправление в 00:10, 7:03.
От аэропорта «Внуково» в 7:00.
В ночь с 20 на 21 июля:
От Киевского вокзала – 23:25, 7:08
От аэропорта «Внуково» – 22:00, 23:00, 00:16, 7:03.
Пассажиров просят предварительно проверить расписание движения, чтобы не было непредвиденных ситуаций, сообщает РИАМО.
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Узнать актуальную информацию можно на сайте «Аэроэкспресс»
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ИСТОЧНИК KP.RU