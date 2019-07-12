«Аэроэкспресс» во Внуково с середины июля будет ходить по новому расписанию

СЕГОДНЯ 19:30 2019-07-12T19:31:40+03:00

"Аэроэкспресс" во Внуково будет отправляться по измененному графику. Фото: Архив "КП"

Временные изменения будут внесены в ночь с 13 на 14 и с 20 на 21 июля

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«Аэроэкспресс» во Внуково будет ходить по новому расписанию. График движения поездов изменится из-за проведения плановых ремонтных работ на железной дороге. Корректировки в движение будут внесены в ночное время, чтобы не срывать графики перемещения днем.

В ночь с 13 на 14 июля:

От Киевского вокзала отправление в 00:10, 7:03.

От аэропорта «Внуково» в 7:00.

В ночь с 20 на 21 июля:

От Киевского вокзала – 23:25, 7:08

От аэропорта «Внуково» – 22:00, 23:00, 00:16, 7:03.

Пассажиров просят предварительно проверить расписание движения, чтобы не было непредвиденных ситуаций, сообщает РИАМО.

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ИСТОЧНИК KP.RU