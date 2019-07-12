Двух бизоних из подмосковного заповедника отправили в Магадан

СЕГОДНЯ 20:17 2019-07-12T20:17:10+03:00

Теперь они будут жить на берегу Охотского моря

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Две молодые бизонихи отправились из подмосковного Приокско-террасного заповедника в Магадан. Преодолев тысячи километров животные приживаются в новом доме, который находится на берегу Охотского моря. В зоологическом комплексе «Ноев Ковчег» новоселам пообещали создать все условия, приближенные к их привычной среде обитания.

Чтобы добраться до Магадана сестрам Магде и Махатме пришлось сменить несколько видов транспорта. Для них был сконструирован деревянный ящик, в нем животных доставили до аэропорта Шереметево, а затем поместили в багажное отделение самолета.

Перевозили животных в деревянном ящике на самолета, а потом на корабле

В воздухе животные провели восемь часов, после прибытия в Магадан их ждал корабль. Животных погрузили на судно и по реке доставили в зоологический комплекс близ села Тахтоямск.

В Приоскско-террасном заповеднике рассказали, что практика отправлять животных в другие заповедники очень распространенная. В Подмосковье постоянно проживает только одна семья бизонов, состоящая из одного самца и двух самок, а годовалых особей переселяют в зоопарки, зоосады, зоологические комплексы нашей страны, а иногда даже за рубеж.

- Это делается для того, чтобы избежать перенаселения в загоне. Это стало одной из причин отправки сестер на новое место обитания, - рассказали в заповеднике интернет-газете «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU