2019-07-12T20:42:45+03:00
Происшествия

Расстрелявший полицейских в Якутии был охотником

Комсомолка установила личность мужчины, который
Григорий ЛЕОРДА
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Охотник любил хвастаться добычей в социальных сетях.Охотник любил хвастаться добычей в социальных сетях.
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Комсомолке удалось установить личность человека, который расстрелял полицейских в городе Среднеколымске в Якутии.

Напомним, наряд из двух прапорщиков приехал к его дому из-за жалобы соседей. Они сообщили в правоохранительные органы, что на улице Степанова-Ламутского происходит семейная ссора. Когда полицейские приблизились к дому разъяренный мужчина открыл по ним огонь.

"50-летний прапорщик Семен С. погиб на месте от огнестрельного ранения. Его коллега прапорщик Николай Н. ранен и доставлен в больницу", - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что нападавшим был 48-летний Александр Г. У него и жены натальи четверо детей. Свободное время мужчина посвящал охоте на уток и крупных животных. После случившегося он свел счеты с жизнью.

Сейчас на месте работают сотрудники следственного комитета. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

Александр умел держать оружие в руках. Фото: Личный архив

Александр умел держать оружие в руках.Фото: Личный архив

ИСТОЧНИК KP.RU

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