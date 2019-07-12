Расстрелявший полицейских в Якутии был охотником
Комсомолке удалось установить личность человека, который расстрелял полицейских в городе Среднеколымске в Якутии.
Напомним, наряд из двух прапорщиков приехал к его дому из-за жалобы соседей. Они сообщили в правоохранительные органы, что на улице Степанова-Ламутского происходит семейная ссора. Когда полицейские приблизились к дому разъяренный мужчина открыл по ним огонь.
"50-летний прапорщик Семен С. погиб на месте от огнестрельного ранения. Его коллега прапорщик Николай Н. ранен и доставлен в больницу", - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.
Выяснилось, что нападавшим был 48-летний Александр Г. У него и жены натальи четверо детей. Свободное время мужчина посвящал охоте на уток и крупных животных. После случившегося он свел счеты с жизнью.
Сейчас на месте работают сотрудники следственного комитета. Они устанавливают обстоятельства случившегося.
Александр умел держать оружие в руках.Фото: Личный архив
ИСТОЧНИК KP.RU