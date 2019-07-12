2019-07-12T23:03:31+03:00
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Абхазии пострадали пять россиян, один погиб

На машину в тоннеле вылетела легковушка
Григорий ЛЕОРДА
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В Абхазии произошло ДТП. Возле города Гагры туристический автобус столкнулся с легковушкой.

По данным местной Генпрокуратуры, авария произошла около четырех часов дня. Honda Fit в тоннеле столкнулась с туристическим микроавтобусом Volkswagen Caravelle. В ДТП погибли два человека. Одна из них 66-летняя жительница Сыктывкара.

"Было граждан России шесть, из них один ребенок 2011 года рождения. Пятеро - в больнице. Одна женщина погибла", - сказал РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

Всех пострадавших доставили в местную больницу. Их травмы различны: от легких до тяжелых.

Сайт kp.ru рассказывал, про ДТП в Китае. Кусок скалы упал на автобус с туристами в юго-западной провинции Сычуань. Погибли 8 человек, еще 16 получили травмы. ЧП произошло во время движения транспортного средства по горному участку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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