В Роструде сообщили о минимальном возрасте начала трудовой деятельности

СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-13T09:07:16+03:00

В ведомстве отметили, что несовершеннолетние могут самостоятельно заключать трудовой договор с 16 лет

Изменить размер текста: A A

Несовершеннолетние могут самостоятельно заключать трудовой договор с 16 лет, при этом работа в ночных клубах и игорном бизнесе запрещена для всех до достижения совершеннолетия. Об этом сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструде).

"Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте", - приводит агентство РИА Новости слова представителя ведомства. В Роструде отметили, что работа для несовершеннолетних не должна быть в ущерб освоени программы основного общего образования.

При этом, например, 14-летний подросток, получивший общее образование, может выполнять легкий труд, если на это дадут согласие органы опеки и один из родителей. Если один из родителей выступает против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства.

Также несовершеннолетние младше 14 лет могут сниматься в кино, выступать в театре и участвовать в концертах, если такая работа не причинит ущерба здоровью. Для этого также необходимо разрешение одного из родителей и органа опеки.

Несовершеннолетние перед заключением трудового договора обязаны пройти медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его каждый год до совершеннолетия. Лиц, не достигших 18 лет, нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда, для них также устанавливается сокращенное рабочее время.

ИСТОЧНИК KP.RU