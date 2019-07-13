Роспотребнадзор рассказал, как правильно собирать и хранить грибы

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-13T12:54:25+03:00

В ведомстве не рекомендуют кормить детей до 14 лет "любыми грибами"

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Каждый год в России грибами травятся около тысячи людей, при этом около 30 случаев заканчиваются летальным исходом и отравления учащаются с приходом осени. Об этом сообщил Роспотребнадзор и опубликовал на своем сайте рекомендации правильного сбора и хранения грибов.

На сайте ведомства говорится о том, что тяжелее всего отравление грибами переносят дети и люди с ослабленным здоровьем. Как пояснили специалисты, в детском организме еще нет необходимого количества ферментов для переваривания грибов. «Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет», - отмечает Роспотребнадзор.

Эксперты обращают внимание на то, что все собранные грибы необходимо сразу же перебирать и подвергать обработке. Однако, они обращают внимание на опасность неправильной технологии приготовления. Так, мариновать или солить грибы нельзя в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде.

Специалисты также рекомендуют собирать грибы в корзины и оставлять их с целой ножкой для сохранения свежести.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественной клубники.

ИСТОЧНИК KP.RU