2019-07-13T12:54:25+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно собирать и хранить грибы

В ведомстве не рекомендуют кормить детей до 14 лет "любыми грибами"
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно собирать и хранить грибыРоспотребнадзор рассказал, как правильно собирать и хранить грибыФото: Евгения ГУСЕВА
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Каждый год в России грибами травятся около тысячи людей, при этом около 30 случаев заканчиваются летальным исходом и отравления учащаются с приходом осени. Об этом сообщил Роспотребнадзор и опубликовал на своем сайте рекомендации правильного сбора и хранения грибов.

На сайте ведомства говорится о том, что тяжелее всего отравление грибами переносят дети и люди с ослабленным здоровьем. Как пояснили специалисты, в детском организме еще нет необходимого количества ферментов для переваривания грибов. «Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет», - отмечает Роспотребнадзор.

Эксперты обращают внимание на то, что все собранные грибы необходимо сразу же перебирать и подвергать обработке. Однако, они обращают внимание на опасность неправильной технологии приготовления. Так, мариновать или солить грибы нельзя в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде.

Специалисты также рекомендуют собирать грибы в корзины и оставлять их с целой ножкой для сохранения свежести.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественной клубники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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