Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественную клубнику

Сейчас самый сезон сочной, вкусной клубники. Из-за жаркой весны и начала лета она начала плодоносить в этом году небывало рано и уже вовсю краснеет даже на подмосковных грядках. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, по каким признакам можно выбрать качественную ягоду:

- Клубника сухая, упругая, с блестящей поверхностью;

- Не имеет пятен гнили, вмятин, мокнущих участков;

- Окрашена равномерно, без белых кончиков (то есть созрела полностью еще на грядке, а не «доходит» в ящиках);

- Ягоды ароматные;

- Листики «чашечки», обрамляющие клубничину, зеленые, без признаков увядания и гниения.

Чтобы понять, сладкими ли будут ягоды, обратите внимание на клубнику, у которой хорошо сохранился черенок. Есть ли расстояние между зеленой «чашечкой» и ягодой? Если можете его увидеть, ягода созрела, налилась, и значит, скорее всего будет сладкой. У недозрелой, не набравшей еще сладости клубничины, чашечка плохо отделяется от ягоды, ее листья плотно прилегают к мякоти.

Клубника – очень скоропортящаяся ягода. Покупайте ее ровно столько, сколько готовы съесть в ближайший день – два. Либо перерабатывайте излишки для длительного хранения. Самый полезный способ сохранения урожая – заморозка.

Чем полезна красна ягода:

- всего 5 ягод в сутки перекрывают дневную потребность в витамине С.

- Фолиевой кислоты здесь больше, чем винограде и малине.

- Фруктозы в клубнике больше, чем сахарозы, а значит, она хорошо подходит для больных сахарным диабетом (но в разумных количествах, разумеется).

- Не слишком калорийная – в 100 г продукта содержится 36 ккал. (А, например, в яблоках – 54).

Минусы: на 100 г ягоды мало кто останавливается, так что килокалории плюсуются. Съешь 1 кг, и уже 360 ккал – как с куста, а это пятая часть дневной нормы взрослого человека, не занятого тяжелым физическим трудом.

Ягода нередко вызывает аллергию. Людям, страдающим болезнями ЖКТ – язвой, гастритом – в период обострения лучше остеречься и не налегать на клубнику.

ВАЖНО

Клубника грязная сама по себе – поскольку контактирует с землей, плюс активно собирает грязь по пути следования на прилавок. Поэтому очень важно их как следует вымыть. Вот как советуют это делать санитарные врачи:

- Мойте ягоды непосредственно перед тем, как собираетесь их есть. Вымытые, они совершенно не хранятся.

- Зеленые чашечки у ягод перед мытьем не удаляйте.

- Ягоды нужно высыпать в большой чистый дуршлаг, промыть под струей чистой проточной воды (замачивать не стоит, клубника напитается водой и потеряет весь вкус).

- Дайте несколько минут воде стечь.

- Промокните остатки влаги бумажным полотенцем.

Если нужно продержать купленную ягоду в течение нескольких дней, промойте ее раствором уксуса. Столовую ложку обычного 9% уксуса на литр воды. Окуните в этот раствор промытые ягоды прямо в дуршлаге на пару минут. Извлеките, еще раз промойте проточной водой, просушите на бумажном полотенце. Затем уберите в холодильник. Это продлит срок хранения клубники, затормозив процессы порчи.