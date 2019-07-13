2019-07-13T22:03:27+03:00
Москва

Актеру Соколову и футболисту Булыкину могут отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму

Причина - в бракованных подписях
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Актеру Соколову могут отказать в регистрации на выборах в МосгордумуАктеру Соколову могут отказать в регистрации на выборах в МосгордумуФото: Олег ЗОЛОТО
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Кандидатам в депутаты Мосгордумы актеру Андрею Соколову и футболисту Дмитрию Булыкину вернули протоколы рабочей группы избирательной комиссии на выборах в столичный парламент. Специалисты обнаружили в их подписях более 10% брака.

Не исключено, что отказ также получит оппозиционер Сергей Митрохин и все остальные кандидаты-самовыдвиженцы. Самая распространенная причина возможного отказа по 43-му округу – недостоверные подписи. Чуть реже встречаются ошибки в необходимых документах.

Проверкой подписей занимаются почерковеды и члены окружных избирательных комиссий. При выявлении расхождений сведений об избирателях направляется запрос в ФМС. После получения ответа от ведомства рабочая группа принимает окончательное решение о подлинности подписи.

Так, у кандидата в депутаты Мосгордумы Андрея Соколова выявили более 12% подписей, они не прошли проверку в ФМС.В подписях яблочника Митрохина обнаружено свыше 15% недостоверных записей. А вот подписные листы Булыкина оказались оформлены неправильно, причем часть из них не заверена самим кандидатом. Кроме того, самовыдвиженец предоставил неполные данные о некоторых сборщиках.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы завершилось 5 июля. Документы для регистрации представили около 300 претендентов. Московская избирательная комиссия до 16 июля сформирует списки тех, кто сможет продолжить участие в предвыборной гонке и претендовать на место в столичном парламенте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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