Мощный ураган Барри затапливает Новый Орлеан

СЕГОДНЯ 22:27 2019-07-13T22:31:58+03:00

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Американские СМИ сообщают, что тропический шторм Барри движется к берегам штата Луизиана.

Стихия уже набрала силу урагана. Он может обрушиться на берег в ближайшие часы, сообщает CBS. Дороги в некоторый районах уже затоплены, беспрерывно работают эвакуаторы.

Отмечается, что ураган Барри находится в 135 км к юго-западу от Нового Орлеана. Скорость урагана достигает 88,5 км в час.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько часов назад в США сообщили об угрозе появления тропического шторма у берегов Луизианы. Также в штате ожидаются ураганные ветры и наводнения. По данным местных СМИ, "более 62 тысяч человек находится без электричества". Авиакомпании отменили все рейсы в Новый Орлеан. Более того, несколькими днями ранее американский лидер Дональд Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана накануне шторма Барри.

ИСТОЧНИК KP.RU