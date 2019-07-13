СЕГОДНЯ 18:34 2019-07-13T18:47:07+03:00

В США сообщили об угрозе появления тропического шторма у берегов Луизианы Фото: REUTERS

Также в штате ожидаются ураганные ветры и наводнения

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Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что тропический шторм Барри в ближайшие часы может достичь берегов штата Луизиана.

По словам специалистов, в штате также ожидаются ураганные ветры и наводнения.

- Барри набрал силу урагана и движется по направлению к берегам Луизианы, - указано в официальном сообщении.

По данным местных СМИ, "более 62 тысяч человек находится без электричества".

Авиакомпании отменили рейсы в Новый Орлеан. В течение нескольких часов в штате Луизиана ожидают ураганные ветры и наводнения.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана накануне шторма Барри.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале июля на юге Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6. О погибших или пострадавших не сообщалось.

ИСТОЧНИК KP.RU