В США сообщили об угрозе появления тропического шторма у берегов Луизианы
Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что тропический шторм Барри в ближайшие часы может достичь берегов штата Луизиана.
По словам специалистов, в штате также ожидаются ураганные ветры и наводнения.
- Барри набрал силу урагана и движется по направлению к берегам Луизианы, - указано в официальном сообщении.
По данным местных СМИ, "более 62 тысяч человек находится без электричества".
Авиакомпании отменили рейсы в Новый Орлеан. В течение нескольких часов в штате Луизиана ожидают ураганные ветры и наводнения.
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана накануне шторма Барри.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале июля на юге Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6. О погибших или пострадавших не сообщалось.
ИСТОЧНИК KP.RU