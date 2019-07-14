США объявят о санкциях против Анкары за покупку С-400 на следующей неделе

СЕГОДНЯ 00:34 2019-07-14T00:45:17+03:00

В Белом доме определились с санкциями против Турции Фото: REUTERS

В Белом доме решили ввести ограничения после годовщины попытки госпереворота в Турции

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Вашингтон объявит о введении санкций против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, команда президента США Дональда Трампа уже определилась с пакетом ограничений. Отмечается, что это один из трех наборов действий, соответствующих Закону о противодействии противникам Америке посредством санкций. Теперь план должен одобрить глава государства.

О введении ограничений Вашингтон сообщит, скорее всего, в конце следующей недели, после того, как в Турции пройдет третья годовщина попытки госпереворота. В США опасаются новой волны обвинений в причастности к организации попытки свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 июля в Турцию на авиабазу Мюртед в провинции Анкара прибыли три самолета c компонентами российских зенитно-ракетных систем С-400 на борту, доставка будет продолжаться в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU