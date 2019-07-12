2019-07-12T18:16:25+03:00
Политика

В Турцию прибыли три самолета с С-400 на борту

Доставка российских ЗРК продолжится в ближайшие дни [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Турцию прибыли три самолета с С-400 на бортуВ Турцию прибыли три самолета с С-400 на бортуФото: REUTERS
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В пятницу, 12 июля, в Турцию на авиабазу Мюртед в провинции Анкара прибыли три самолета c компонентами российских зенитно-ракетных систем С-400 на борту, доставка будет продолжаться в ближайшие дни. Об этом сообщил министр обороны Турецкой республики Хулуси Акар, который отметил, что обучение турецкого персонала работе на ЗРК проходит в двух странах.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 12 июля, министерство обороны Туреции сообщило о начале поставок первых партий компонентов С-400. Через несколько часов первый самолет приземлился на авиабазу Мюртед.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Минобороны и Генштаб Республики будут решать, где должны быть размещены зенитно-ракетная система.

Турецкий лидер также подтвердил намерения Анкары участвовать с Москвой в совместном производстве С-400, а также заявил о намерениях Турции задействовать российские комплексы в случае нападения.

Самолёты с ЗРК С-400 прибыли в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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