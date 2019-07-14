Зеленский искупался в море вместе с украинцами

СЕГОДНЯ 02:26 2019-07-14T02:26:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море вместе с сотрудниками своей администрации и местными жителями.

Пресс-служба главы государства в официальном твиттере сообщила, что "перед началом напряженного рабочего дня в Одессе" Зеленский и команда его Офиса лично проверили температуру воды в Черном море.

Владимир Зеленский в Одессе искупался в Черном море.Официальный Тwitter президента Украины

На видео украинский президент неожиданно появляется на городском пляже, к удивлению местных жителей и отдыхающих. На набережной собралась толпа зевак, желающих посмотреть на купание своего президента. Зеленский проплыл несколько метров туда и обратно в сопровождении телохранителя,после чего вышел из воды.

В середине июня президент Украины привлек внимание общественности и стал объектом для шуток, пробежав через работающий фонтан в Мариуполе.

Как писал сайт kp.ru, накануне Зеленский не мог совершить оздоровительную пробежку в Одессе, которую он намеревался совершить вместе с одним из кандидатов в парламент от партии «Слуга народа». Им на пути попались Дарт Вейдер и Чубакка.

ИСТОЧНИК KP.RU