Зеленский искупался в море вместе с украинцами
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море вместе с сотрудниками своей администрации и местными жителями.
Пресс-служба главы государства в официальном твиттере сообщила, что "перед началом напряженного рабочего дня в Одессе" Зеленский и команда его Офиса лично проверили температуру воды в Черном море.
Владимир Зеленский в Одессе искупался в Черном море.Официальный Тwitter президента Украины
На видео украинский президент неожиданно появляется на городском пляже, к удивлению местных жителей и отдыхающих. На набережной собралась толпа зевак, желающих посмотреть на купание своего президента. Зеленский проплыл несколько метров туда и обратно в сопровождении телохранителя,после чего вышел из воды.
В середине июня президент Украины привлек внимание общественности и стал объектом для шуток, пробежав через работающий фонтан в Мариуполе.
Как писал сайт kp.ru, накануне Зеленский не мог совершить оздоровительную пробежку в Одессе, которую он намеревался совершить вместе с одним из кандидатов в парламент от партии «Слуга народа». Им на пути попались Дарт Вейдер и Чубакка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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