2019-07-14T04:08:15+03:00
Общество

Умерла актриса Стефани Низник, сыгравшая Келл Перим в фильме «Звездный путь»

Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Стефани Низник в роли Келл Перим в фильме "Звездный путь: Восстание"Стефани Низник в роли Келл Перим в фильме "Звездный путь: Восстание"
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В США умерла актриса Стефани Низник, наиболее известная по роли энсина (младшего офицера) Келл Перим в фильме франшизы «Звездный путь» с Патриком Стюартом в главной роли.

По данным издания Variety, актриса скончалась 23 июня в городе Энсино, штат Калифорния. Ей было всего 52 года. Причина смерти не называется.

Прежде чем стать актрисой, Низник закончила университет Дьюка по специальности театр и русский язык, а затем получила степень магистра в области изобразительных искусств. Первые роли получила в сериалах «Отступник» и «Она написала убийство».

В 1998 году она сыграла в фильме «Звездный путь: Восстание», а потом вернулась во франшизу в роли Призрака в эпизоде сериала «Звездный путь: Энтерпрайз».

Низник вела активную общественную работу, боролась против голода, посвящала свое время решению проблем бездомных ветеранов, защите детей и спасению животных. В 2008 году Низник стала одним из соучредителей благотворительной организации «Four Winds Heart-Centered Healing».

ИСТОЧНИК KP.RU

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