Бойко назвал "дикой" экономическую политику администрации Порошенко в отношении России

СЕГОДНЯ 04:42 2019-07-14T04:42:23+03:00

Экс-кандидат в президенты Украины отметил, что в республике остановили десятки предприятий после потери рынка РФ

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Украина вела "дикую" экономическую политику в отношении России, что привело к падению национальной валюты и закрытию сотен тысяч рабочих мест. Такое мнение высказал лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", экс-кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года Юрий Бойко.

"Происходила дикая ситуация: с криками о том, что "Россия агрессор", с принятием десятка деклараций, осуждающих РФ, истериками в парламенте и ушедшей власти, на самом деле в Россию продали товаров на 4,5 миллиарда долларов за прошлый год, а купили на 7,5 миллиарда долларов", - сказал он в эфире телеканала "112.Украина".

По его словам, из-за потери российского рынка в стране остановились десятки предприятий. Из-за неравномерного товарооборота на Украине образовалось отрицательное сальдо в три миллиарда долларов. Бойко подчеркнул, что дисбаланс необходимо уравновесить с помощью налаживания торговли на российском рынке.

"Правительство бежит в МВФ и кричит "дайте нам денег, у нас падает национальная валюта". У них мозгов не хватало выровнять торговый баланс, продавать столько же, сколько покупать. Это очень серьезная проблема для нашей страны", - подытожил Бойко.

ИСТОЧНИК KP.RU