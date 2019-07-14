2019-07-14T06:00:06+03:00
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В Австралии "морской дьявол" обратился к ныряльщикам за помощью

На видео общение рыбы и человека снял один из очевидцев [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Скат мантаСкат мантаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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У побережья Австралии трехметровый скат манта, так же известный как "морской дьявол", обратился к людям за помощью. Видео необычного общения рыбы с людьми было снято одним из очевидцев фотографом Джейком Уилтоном.

В Австралии скат манта попросил помощи у людей.Сноркелисты избавили "морского дьявола" от рыболовного крючка в глазу

Он рассказал, что в середине мая этого года он руководил группой любителей подводного плавания на рифе побережья Нингалу, недалеко от Западной Австралии. Неожиданно крупный скат проплыл мимо них, потом вернулся обратно. Он возвращался снова и снова, словно хотел привлечь к себе внимание людей.

По словам Уилтона, большая редкость, чтобы подводные жители просто дали себя рассмотреть, а такое поведение и вовсе необычно. Когда фотограф подплыл к скату поближе, он увидел у него в коже головы, прямо над глазом рыболовный крючок, который мог серьезно травмировать манту, передает NBC News.

Джейку пришлось нырять с рыбе несколько раз и все это время она не двигалась, терпеливо ожидая, пока человек не вытащит крючок. Наконец одна из попыток увенчалась успехом. Морской биолог Монти Холл наблюдал за этим процессом из лодки. По его мнению, скат понимал, что ему помогают.

Когда крючок был извлечен, рыба не уплыла сразу, а подождала, чтобы Уилтон снова нырнул и попрощалась с ним, позволив погладить себя по брюху.

Фотограф отметил, что скат хорошо известен местным водолазам и даже получил имя - Веснушка. Видео было размещено в сети две недели назад и за это время стало вирусным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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