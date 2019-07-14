2019-07-14T07:57:35+03:00
Политика

Корейская гадалка предсказала Трампу второй президентский срок

К прорицательнице обратились северокорейские политики, которых беспокоят планы США в отношении КНДР
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Гадалка из Северной Кореи предсказала, что президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок. Об этом в своей книге «Великий исследователь» пишет журналистка издания The Washington Post Анна Файфилд.

В интервью колумнисту-международнику Дэвиду Игнатиусу она рассказала, что северокорейские политики хотят понять планы американского президента по ситуации на полуострове. Поэтому они обратились к прорицательнице.

Файфилд в своей книге утверждает, что с вопросом о результатах предстоящих выборов в США к гадалке обратился помощник северокорейского лидера Ким Чен Ына. Та предрекла, что Трамп будет занимать президентские кресло еще четыре года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 30 июня Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры у демаркационной линии между двумя Кореями. Во встрече также принял участие президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Встреча проходила в пункте переговоров Пханмунджом, во время которой американский президент перешагнул через символический бетонный барьер высотой в несколько сантиметров, оказавшись на северокорейской стороне. О стал первым главйо США ступившим на северокорейскую землю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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