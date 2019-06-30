СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-30T11:20:51+03:00

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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры у демаркационной линии между двумя Кореями. Во встрече также принял участие президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин; трансляцию переговоров ведет японский телеканал NHK.

В ходе встречи, которая прошла в пункте переговоров Пханмунджом, Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки, после чего американский президент перешагнул через символический бетонный барьер высотой в несколько сантиметров, оказавшись на северокорейской стороне.После этого лидер КНДР и президент США перешли на сторону Южной Кореи, где их встретил Мун Чжэ Ин.

После этого лидеры трех стран прошли в "Дом мира" в Пханмунджоме. "Уже само по себе мирное рукопожатие между двумя нашими странами, имевшими давние враждебные отношения, в таком месте, символе раскола, напоминающем о плохих отношениях Юга и Севера, говорит о том, что сегодня уже не так, как было вчера", - сказал Ким Чен Ын. Северокорейский лидер также выразил надежду на то, что в отношениях Вашингтона и Пхеньяна начнется новый этап.

Трамп осмотрел позиции КНДР на границе с Южной Кореей.

Это уже третья встреча Трампа и Ким Чен Ына. Ранее президент США и лидер КНДР встречались в ходе саммитов в Сингапуре и Ханое; последняя встреча состоялась в феврале этого года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717495" frameborder="0"></iframe> Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU