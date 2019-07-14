2019-07-14T12:59:22+03:00
Общество

В Подмосковье на женщину напала гадюка

Она собирала грибы, когда змея укусила ее за палец
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Подмосковье на женщину напала гадюкаВ Подмосковье на женщину напала гадюкаФото: Иван ОЛЕКСЮК
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В Подмосковье жительница Егорьевск стала жертвой гадюки. Она пошла в лесополосу собирать грибы и погулять на природе. Женщина так увлеченно занималась сбором, что не заметила змею. В какой-то момент она почувствовала острую боль в руке. Позже выяснилось, что ее укусила змея за указательный палец.

Рука женщины сильно опухла. И все могло бы закончиться плохо, если бы мимо не проходили лесники. Они сделали любительнице грибов укол, а затем вызвали скорую помощь. Медики отвезли пострадавшую в больницу. Сообщается, что сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

Напомним, что «КП» уже писала о ядовитых змеях, которые вышли из зимней спячки. Несколькими годами они уже кусали дачников. При этом, их укусы опасны для жизни. Как защитить себя, и что делать если змея все укусила, читайте на сайте. Помимо гадюк в Москве появились и ядовитые пауки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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