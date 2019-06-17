В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки

СЕГОДНЯ 19:03 2019-06-17T19:03:37+03:00

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В Москве и области из-за потепления появились ядовитые пауки. Уже зафиксировано два случая укусов каракута из рода черных вдов. Обычно данный вид пауков обитает в Средней Азии и является очень опасным. После укуса появляется жгучая боль в месте ранения и требуется экстренная госпитализация. Если прижать рану, то можно немного замедлить распространение яда, но чем скорее человек попадет в больницу, тем больше шансов выжить.

Узнать каракута можно по красным пятнам на брюшке, но взрослые особи могут быть абсолютно черными по своему окрасу.

- Повышение температуры в столице является благоприятным фактором для распространения данного вида пауков. Но это далеко не решающий фактор, все таки мы находимся в средней полосе России и зима и лето у нас отличаются от азиатского. Вполне возможно, что пауки не смогут пережить суровую российскую зиму, - прокомментировал ИА «НСН» старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

Эксперт также отметил, что пережить такое «переселение» будет трудно не только представителям фауны, но и растениям.

Каракурт не селится в домах и никогда не будет жить в многоэтажке, потому что любит степи, песок и жару. А боится этот паук ос и ежей. Хотя от его вида у многих людей развивается арахнофобия. Это практически норный паук. Он выбирает свалки, заброшенные участки, иногда дачные участки, если они захламлены. Кучи отходов, дрова - ближе к земле, там, где пониженная температура и влажность

Сам укус паука почти незаметен, он не может прокусить кожу, а вот потом нарастает болевой синдром. Также среди симптомов встречается резкое напряжение мышц пресса, одышка, учащенное сердцебиение, головная боль, потливость, рвота (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU