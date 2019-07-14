2019-07-14T15:48:49+03:00
Общество

В нескольких российских регионах пытались скрыть вспышки болезней животных

Россельхознадзор обеспокоен, что это представляет риск для здоровья населения
Мария ИГНАТЬЕВА
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В нескольких российских регионах пытались скрыть вспышки болезней животныхВ нескольких российских регионах пытались скрыть вспышки болезней животныхФото: Олег УКЛАДОВ
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Три российских региона попали в поле зрения Россельхознадзора. В Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях неэффективно работали органы управления ветеринарии. Выяснилось, там есть факты сокрытия вспышек болезней животных.

- Деятельность указанных ветеринарных служб может негативно сказывается на развитии сельскохозяйственной отрасли, усложняет экспортные поставки и создает риски для регионов, имеющих торговые связи с перечисленными субъектами, - сообщают в Россельхознадзоре.

В Краснодарском крае за последние два года были зафиксированы несколько десятков очагов заболеваний среди животных, а в готовой молочной продукции крупнейших производителей в регионе неоднократно выявлялись остатки антибиотиков. Подобные случаи зафиксировали и в двух других регионах. В Ставрополе, например, неоднократно на реализацию отправляли опасную продукцию, а в Волгоградской области на протяжении нескольких лет возникают очаги африканской чумы свиней и бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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