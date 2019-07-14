2019-07-14T18:12:07+03:00
Спорт

Российские студенты заняли второе место на Всемирной Универсиаде

В воскресенье в Неаполе завершилась XXX Всемирная летняя Универсиада
Сергей КИРИЛЛОВ
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XXX Всемирная летняя Универсиада. Прыжки в высоту.XXX Всемирная летняя Универсиада. Прыжки в высоту.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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14 июля в Неаполе закончилась XXX Всемирная летняя Универсиада. На студенческих Играх наши спортсмены-студенты завоевали 82 медали, 22 из которых - золотые. Столько же побед одержали китайские атлеты, но по сумме наград уступили команде России.

А победителями в общекомандном зачете стали японцы. У них тоже 82 медали, но 33 из них высшей пробы.

Всего за 11 дней студенческих Игр были разыграны 222 комплекта наград.

Медальный зачет XXX Всемирной летней Универсиады

Медальный зачет XXX Всемирной летней Универсиады

Кстати, следующая Летняя Универсиада-2121 пройдет в Китае, а в 2023 году самые быстрые спортсмены приедут к нам в Екатеринбург. Именно этот российский город был выбран Исполкомом Международной федерации студенческого спорта (FISU) для проведения Всемирной летней Универсиады-2023.

"Екатеринбург и сегодня обладает развитой инфраструктурой, необходимой для проведения масштабных мероприятий. Однако, для того, чтобы принять Универсиаду, нам предстоит еще ударно потрудиться", – рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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