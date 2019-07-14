2019-07-14T22:12:32+03:00
Общество

Москвичей предупредили о «непростой неделе» из-за закрытия станций метро

Движение транспорта может быть затруднено на юго-западе Москвы
Марина ВЕНЦОВА
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ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метроЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метроФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей и гостей столицы о том, что в течение следующей недели может быть затруднено движение в районе закрытых станций Сокольнической линии московского метро.

"Завтра ожидаются затруднения движения на юго-западе в районе закрытых станций Сокольнической линии, - говорится в сообщении ЦОДД в «Твиттере». - Впереди у нас непростая неделя".

В связи с этим, в Центре организации дорожного движения рекомендуют не ездить на машине в районе перекрытий и пользоваться городским транспортом.

Ранее сообщалось, что южный участок Сокольнической ("красной") линии московского метро от "Проспекта Вернадского" до конечной "Коммунарки" будет закрыт с 13 по 20 июля из-за строительства Большой кольцевой линии. Вместо метро в это время будут ездить бесплатные автобусы КМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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