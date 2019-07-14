2019-07-14T22:51:20+03:00
Дом. Семья

Московский зоопарк купил верблюда из Индонезии

Сроки «приезда» в столицу животного не указываются
Марина ВЕНЦОВА
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Московский зоопарк купил верблюда из Индонезии. Фото: Сергей ДосказиевМосковский зоопарк купил верблюда из Индонезии. Фото: Сергей Досказиев
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Московский зоопарк заказал доставку двугорбого верблюда из Индонезии. Об этом говорится в материалах на портале государственных закупок.

"Передача товара покупателю осуществляется на условиях FCA, CGK Jakarta International Airport, Индонезия (Инкотермс 2010)", - говорится в документе.

Отмечается, что оплата за доставку «поставленного товара» будет производиться в долларах. Однако максимальная стоимость контракта в заявке указана в рублях - 50 тысяч.

На сайте Московского зоопарка указано, что у них проживает уже один верблюд - самка. Увидеть ее можно на Новой территории зоопарка, расположенной напротив входа в Экзотариум. Приехала в столицу она более 20 лет назад из Астраханской области и в настоящее время живут вместе с лошадьми Пржевальского.

Ранее сайт kp.ru писал, что осенью в Московском зоопарке ожидают двух самок ослов пуату. Сейчас они живут в зоопарке Вышкова в Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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