2019-07-15T09:43:44+03:00
Происшествия

Семью закладчиков с кокаином в машине задержали в Подмосковье

В квартире у супругов нашли почти полкило метадона
Мария ИГНАТЬЕВА
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Семью закладчиков с кокаином в машине задержали в ПодмосковьеСемью закладчиков с кокаином в машине задержали в ПодмосковьеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Подмосковном городе Мытищи полицейские остановили машину с двумя людьми в салоне. За рулем сидел 41-летний мужчина, а на пассажирском сидении его 43-летняя спутница. При проверке документов выяснилось, что они супруги. Оба нигде официально не работают. В салоне иномарки полицейские нашли больше 10 килограммов наркотиков.

- На заднем пассажирском сидении лежал пакет. Внутри него сотрудники полиции нашли полиэтиленовый сверсток, а в нем было еще 27 маленьких. Общий их вес почти 12,5 грамм. В одном из них было еще 42 пакетика с метадоном весом почти 31 грамм, а в оставшихся было расфасовано 12,3 грамм кокаина, - сообщил источник «КП».

Оперативники провели обыски в квартире супругов. Там полицейские нашли еще 410 грамм метадона в 44 сверстках из фольги. Муж и жена признались, что делали закладки по городу. Перед задержанием они успели спрятать закладки по двум адресам. Их уже изъяли. Общий вес наркотиков составил: 444,37 грамм метадона и 13,36 грамм кокаина. Это считается крупным размером. Супруги могут лишиться свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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