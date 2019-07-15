2019-07-15T10:28:06+03:00
Политика

Почти двести человек прошли регистрацию в качестве кандидатов на выборах в МГД

Отказ получили девять человек
Мария ИГНАТЬЕВА
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Московская городская избирательная комиссия продолжает регистрировать кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. На сегодня одобрение получили 187 кандидатов, еще девять человек получили отказ в регистрации. Всего документы подали 292 человека. Подписи не всех депутатов проверяют через систему ГАС «Выборы», некоторые не проверяют совсем.

- Через систему проверяются выборочно подписи, которые вызывают сомнения. Проверяющие смотрят адреса, улицы и дома. Это как сотрудники паспортных столов: у них глаз наметан, и они уже примерно знают, где какие номера зарегистрированы, например, человек работает в Москве, а номер паспорта у него владивостокский. «Люди просто не понимают специфику работы сотрудников комиссий», - сказал председатель комиссии Валентин Горбунов.

Он отдельно сказал, что оппозиционерам стоит внимательнее следить за своими действиями. К примеру, уже появились сообщения, что независимый кандидат Илья Яшин не заплатил некоторым своим сборщикам. Это говорит о возможном умышленном вреде с их стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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