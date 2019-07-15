Украинский политолог озвучил возможные сроки снятия блокады с Крыма и Донбасса

СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-15T11:31:29+03:00

Руслан Бортник подчеркнул, что это может произойти после парламентских выборов в стране

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Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что снятие киевской блокады Крыма возможно, если президенту страны Владимиру Зеленскому удастся сконцентрировать все инструменты власти после выборов в Раду.

- Такой сценарий возможен, но после парламентских выборов. Если Зеленский будет чувствовать себя уверенно, снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьезного компромисса с Россией, - отметил Бортник в интервью RT.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что попытка блокады Донбасса и Крыма обернулась негативными последствиями для украинской стороны. По словам политика, власть, правительство, парламент оттолкнули от себя людей, которых они не ассоциируют с этой страной.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Верховной раде рассказали о последствиях попыток Украины блокировать Донбасс и Крым. Депутат объяснил, что, устроив блокаду, Киев по сути оттолкнул от себя людей.

ИСТОЧНИК KP.RU