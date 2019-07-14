В Верховной раде рассказали о последствиях попыток Украины блокировать Донбасс и Крым

СЕГОДНЯ 07:41 2019-07-14T07:41:02+03:00

Депутат объяснил, что, устроив блокаду, Киев по сути оттолкнул от себя людей

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Депутат Верховной рады Евгений Муравьев рассказал, как сказались на Украине попытки блокады Крыма и Донбасса. Он объяснил, что это повлекло за собой негативные последствия. Также политик рассказал свое видение, как можно прийти к миру.

- Люди всегда рассуждают, где им выгодно. На сегодня, устроив блокаду, власть, правительство, парламент, президент по сути оттолкнули от себя людей — они не ассоциируют себя с Украиной, - заявил Муравьев в интервью телеканалу «НАШ».

Он также уточнил, что первым шагом к миру станет снятие торговой, транспортной, экономической и социальной блокад с Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Муравьем отдельно отметил, что для Украины сложившаяся ситуация тоже категорически не выгодна.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство местных жителей высказались за присоединение к России, однако в Киеве результаты голосования не признали. Накануне Зеленский даже назначил там своего "постпреда".

ИСТОЧНИК KP.RU