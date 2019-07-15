Китай запланировал военные учения у берегов Тайваня

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-15T12:55:03+03:00

Это плановые мероприятия, которые организованы в соответствии с годовым планом вооруженных сил

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Китай проведет военные учения возле Тайваня. Об этом сообщило министерства обороны КНР во время поездки главы администрации острова в США и недавнего одобрения Вашингтоном продажи Тайбэю вооружений.

Это плановые мероприятия, которые организованы в соответствии с годовым планом вооруженных сил.

При этом оборонное ведомство Китая не сообщило больше никаких деталей. Но в местных СМИ сразу же появились спекуляции о том, что время для учений выбрано не случайно. Пекин таким образом хочет послать сигнал Тайбэю и Вашингтону о необходимости прекратить провокации после того, как многократные призывы внешнеполитического ведомства никак не повлияли на ситуацию, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США и Китай возобновят переговоры по торговому соглашению. Во вторник, 9 июля, состоялись двусторонние консультации по этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU