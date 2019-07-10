США и Китай возобновят переговоры по торговому соглашению

СЕГОДНЯ 01:28 2019-07-10T01:28:17+03:00

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Соединенные Штаты и КНР после двухмесячного перерыва возобновят переговоры по торговому соглашению на этой неделе. Об этом сообщил источник в администрации США.

Как стало известно, во вторник состоялись телефонные консультации, в которых принимали участие глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а также вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр коммерции КНР Чжун Шань. Стороны говорили "о продолжении переговоров, направленных на урегулирование нерешенных торговых споров" между Вашингтоном и Пекином.

"Обе стороны продолжат эти переговоры в установленном порядке", - цитирует CNBC заявление представителя администрации США.

Как писал сайт kp.ru, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели переговоры 29 июня на полях G20 в японской Осаке. Перед началом переговоров руководитель Китай заявил американскому коллеге, что готов обсудить с ним основные проблемы двусторонних отношений и то, как они будут развиваться дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU