США и Китай возобновят переговоры по торговому соглашению
Соединенные Штаты и КНР после двухмесячного перерыва возобновят переговоры по торговому соглашению на этой неделе. Об этом сообщил источник в администрации США.
Как стало известно, во вторник состоялись телефонные консультации, в которых принимали участие глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а также вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр коммерции КНР Чжун Шань. Стороны говорили "о продолжении переговоров, направленных на урегулирование нерешенных торговых споров" между Вашингтоном и Пекином.
"Обе стороны продолжат эти переговоры в установленном порядке", - цитирует CNBC заявление представителя администрации США.
Как писал сайт kp.ru, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели переговоры 29 июня на полях G20 в японской Осаке. Перед началом переговоров руководитель Китай заявил американскому коллеге, что готов обсудить с ним основные проблемы двусторонних отношений и то, как они будут развиваться дальше.
ИСТОЧНИК KP.RU