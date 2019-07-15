Клинцевич объяснил, почему ЕС не спешит решить конфликт на Донбассе

СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-15T15:22:14+03:00

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Сенатор Франц Клинцевич уверен, что в ЕС не хотят решить ситуацию на Донбассе. Виной всему оккупация Украины Соединенными Штатами. Вместо того, чтобы оказать помощь и попросить Киев выстроить диалог с ДНР и ЛНР, в ЕС вводят очередные санкции против России, так как не поступало команды из Вашингтона.

- Люди, которые создали этот конфликт, не хотят, чтобы он закончился. Они прекрасно знали, что Россия — страна, которая связана менталитетом, языком и культурой с Украиной, что будет финансовая, гуманитарная и политическая помощь с нашей стороны, - комментирует ФАН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор уверен, что если бы минские соглашения выполнялись, то все давно можно было решить. Но «коллективный Запад хочет, чтобы Россия предала русских людей, Украину и своих соседей. Этого не будет.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ЕС может одним звонком в Киев прекратить военный конфликт в Донбассе и побудить власть к диалогу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU