Клинцевич объяснил, почему ЕС не спешит решить конфликт на Донбассе
Сенатор Франц Клинцевич уверен, что в ЕС не хотят решить ситуацию на Донбассе. Виной всему оккупация Украины Соединенными Штатами. Вместо того, чтобы оказать помощь и попросить Киев выстроить диалог с ДНР и ЛНР, в ЕС вводят очередные санкции против России, так как не поступало команды из Вашингтона.
- Люди, которые создали этот конфликт, не хотят, чтобы он закончился. Они прекрасно знали, что Россия — страна, которая связана менталитетом, языком и культурой с Украиной, что будет финансовая, гуманитарная и политическая помощь с нашей стороны, - комментирует ФАН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Сенатор уверен, что если бы минские соглашения выполнялись, то все давно можно было решить. Но «коллективный Запад хочет, чтобы Россия предала русских людей, Украину и своих соседей. Этого не будет.
Ранее сайт kp.ru рассказывал, что глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ЕС может одним звонком в Киев прекратить военный конфликт в Донбассе и побудить власть к диалогу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU