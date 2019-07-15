СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-15T18:06:52+03:00

Информация о них будет доступна во всех регионах

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В России может появиться «черный список» опекунов. В него войдут люди, которые уже брали детей и опыт был негативным. Сведения о них соберут в одной базе, и она будет доступна в каждом регионе. Это позволит исключать случаев, когда такие родители возвращают детей в одном регионе и тут же берут на воспитание в другом.

Госдума рассмотрит законопроект о недобросовестных опекунах, его вынесут на рассмотрение в ближайшее время. Это необходимо для налаживания взаимодействия между органами, участвующими в судьбе приемных детей.

В Семейном кодексе прописано, что родители, лишенные прав, не имеют право заниматься воспитанием детей. Но выписка из решения суда направляется только в ЗАГС, а вот другие органы власти остаются не в курсе.

Если законопроект будет принят, то суды будут направлять сведения о лишение родительских прав в органы опеки и попечительства.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова уверена, что подобный законопроект позволит улучшить жизнь детей-сирот и защитит их от опекунов, которые могут совершать странные поступки, пишет m24.ru.

Ранее Валентина Матвиенко выступила против устройства детей в однополые браки. Она отметила, что эта практика приведет к "вырождению человечества". По ее мнению, невозможно представить, чтобы ребенок вместо слово «мама» говорил «родитель № 1» — а именно так сейчас называется один из членов подобных союзов в ряде стран, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU