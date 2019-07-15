2019-07-15T19:00:34+03:00
Экономика

Индия и Россия договорились заключать оборонные сделки в национальных валютах

Расчеты в рублях и рупиях помогут странам избежать рисков, связанных с угрозами санкций США
Марина ВЕНЦОВА
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Индия и Россия договорились заключать оборонные сделки в национальных валютахИндия и Россия договорились заключать оборонные сделки в национальных валютахФото: REUTERS
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Индия и Россия договорились при заключении сделок о покупке вооружений осуществлять расчеты в национальных валютах. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg. По их данным, производя расчеты в рублях и рупиях, страны смогут избежать рисков, связанных с угрозами санкций Соединенных Штатов.

Благодаря достигнутым договоренностям, как отмечает агентство, Индия вскоре осуществит первый взнос за поставку из России двух кораблей для индийских Военно-морских сил.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, как ранее писал сайт kp.ru, подписали контракт на поставку республики российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Индийская сторона рассчитывает, что первые С-400 встанут на боевое дежурство уже через 24 месяца. Отмечалось, что решение о покупке зенитно-ракетных систем было принято вопреки давлению со стороны Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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