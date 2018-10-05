Путин и Моди подписали контракт на поставку Индии ЗРК С-400
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали контракт на поставку республики российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Соглашение было достигнуто в ходе переговоров в Нью-Дели.
Ранее стало известно, что Индия рассчитывает приобрести пять полков (10 дивизионов) ЗРК С-400. Сумма сделки составит более 5 млрд долларов, из них 15% Нью-Дели заплатит авансом, остальная часть будет выплачиваться по мере осуществления поставок.
Индийская сторона рассчитывает, что первые С-400 встанут на боевое дежурство уже через 24 месяца.
Решение о покупке зенитно-ракетных систем было принято вопреки давлению со стороны США — с некоторых пор Вашингтон грозит покупателям российских вооружение экономическими ограничениями в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Ранее под американские санкции попал первый зарубежный покупатель скомплексов С-400 — Китай. Вашингтон ввел ограничения против Департамента подготовки армии Центрального военного совета КНР и его директора Ли Шанфу.
Утром в пятницу в Нью-Дели стартовали переговоры президента России и премьер-министра Индии. Помимо вопросов двустороннего военно-технического сотрудничества, стороны обсудили взаимодействие в сфере мирного атом и развития проекта железнодорожного транспортного коридора «Север-Юг».