2019-07-16T04:11:10+03:00
Политика

Делегация Мадуро прибыла на Барбадос для переговоров с оппозицией

Представители венесуэльской власти нацелены на создание мирного механизма урегулирования споров
Юлия ДИВЕЕВА
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Делегация Каракаса прибыла на БарбадосДелегация Каракаса прибыла на БарбадосФото: СОЦСЕТИ
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Делегация администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро в понедельник прибыла на Барбадос для участия в новом раунде переговоров с венесуэльской оппозицией. Об этом сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

"Мы прибыли на великодушный остров Барбадос, чтобы продолжить мирный диалог", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Родригес заверил, что представители Каракаса приложат "усилия для создания мирного механизма урегулирования споров".

Как рассказывал сайт kp.ru, в мае в Осло прошли два раунда непрямых переговоров между представители официальных властей Венесуэлы и оппозиции. Переговоры проходили при посредничестве Норвегии.

Напомним, новый этап диалога стартовал на Барбадосе 8 июля. Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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