Власти и оппозиция Венесуэлы проведут переговоры в Норвегии

СЕГОДНЯ 09:17 2019-05-16T09:17:52+03:00

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Представители официальных властей Венесуэлы и оппозиции проведут переговоры при посредничестве Норвегии. Именно с этой целью делегации направились в Осло.

Известно, что от правительства республики в переговорах будут участвовать министр связи и информации Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес. Оппозиционеров же представит второй вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Сталин Гонсалес, а также политики Херардо Блайд и Фернандо Мартинес.

Агентство Reuters уточняет, что каждая из сторон встретится с норвежскими властями по отдельности. Прямых контактов не планируется.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале 2019 года спикер венесуэльского парламента Хуан Гуйдо провозгласил себя временным главой государства, после чего в стране начались массовые беспорядки и стычки оппозиционеров со сторонниками действующего президента страны Николаса Мадуро.

В республике даже пытались устроить госпереворот, однако официальным властям удалось его предотвратить. Теперь Гуайдо рассматривает возможность вмешательства США в конфликт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701570" frameborder="0"></iframe> Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU