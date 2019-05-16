Власти и оппозиция Венесуэлы проведут переговоры в Норвегии
Представители официальных властей Венесуэлы и оппозиции проведут переговоры при посредничестве Норвегии. Именно с этой целью делегации направились в Осло.
Известно, что от правительства республики в переговорах будут участвовать министр связи и информации Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес. Оппозиционеров же представит второй вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Сталин Гонсалес, а также политики Херардо Блайд и Фернандо Мартинес.
Агентство Reuters уточняет, что каждая из сторон встретится с норвежскими властями по отдельности. Прямых контактов не планируется.
Сайт kp.ru писал о том, что в начале 2019 года спикер венесуэльского парламента Хуан Гуйдо провозгласил себя временным главой государства, после чего в стране начались массовые беспорядки и стычки оппозиционеров со сторонниками действующего президента страны Николаса Мадуро.
В республике даже пытались устроить госпереворот, однако официальным властям удалось его предотвратить. Теперь Гуайдо рассматривает возможность вмешательства США в конфликт.
Венесуэла: На защите Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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