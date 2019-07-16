США пообещали проявить больше изобретательности в переговорах с КНДР

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-16T10:13:10+03:00

От Северной Кореи, в свою очередь, также ждут новых идей

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Соединенные Штаты готовы ответить взаимностью на новые идеи КНДР в рамках двусторонних переговоров. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопрос о том, какие новости есть из Пхеньяна и от северокорейского лидера Ким Чен Ына в частности.

"Я надеюсь на то, что северокорейцы вернутся за стол переговоров с идеями, которые они выдвинут в первый раз. Мы, в свою очередь, также надеемся также проявить больше изобретательности", - сказал политик в интервью телеканалу Fox News.

Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп по-прежнему хочет добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова способом, который можно было бы верифицировать. Существует надежда, что последний саммит США - КНДР позволит выполнить эту задачу, заявил Помпео.

Сайт kp.ru писал, что последняя, третья встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717495" frameborder="0"></iframe> Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU