США пообещали проявить больше изобретательности в переговорах с КНДР
Соединенные Штаты готовы ответить взаимностью на новые идеи КНДР в рамках двусторонних переговоров. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопрос о том, какие новости есть из Пхеньяна и от северокорейского лидера Ким Чен Ына в частности.
"Я надеюсь на то, что северокорейцы вернутся за стол переговоров с идеями, которые они выдвинут в первый раз. Мы, в свою очередь, также надеемся также проявить больше изобретательности", - сказал политик в интервью телеканалу Fox News.
Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп по-прежнему хочет добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова способом, который можно было бы верифицировать. Существует надежда, что последний саммит США - КНДР позволит выполнить эту задачу, заявил Помпео.
Сайт kp.ru писал, что последняя, третья встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей.
Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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