2019-07-16T10:13:10+03:00
Политика

США пообещали проявить больше изобретательности в переговорах с КНДР

От Северной Кореи, в свою очередь, также ждут новых идей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ким Чен Ын и Дональд ТрампКим Чен Ын и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Соединенные Штаты готовы ответить взаимностью на новые идеи КНДР в рамках двусторонних переговоров. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопрос о том, какие новости есть из Пхеньяна и от северокорейского лидера Ким Чен Ына в частности.

"Я надеюсь на то, что северокорейцы вернутся за стол переговоров с идеями, которые они выдвинут в первый раз. Мы, в свою очередь, также надеемся также проявить больше изобретательности", - сказал политик в интервью телеканалу Fox News.

Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп по-прежнему хочет добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова способом, который можно было бы верифицировать. Существует надежда, что последний саммит США - КНДР позволит выполнить эту задачу, заявил Помпео.

Сайт kp.ru писал, что последняя, третья встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей.

Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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