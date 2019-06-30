Ким Чен Ын рассказал о том, что узнал о желании Трампа встретиться из Twitter
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын узнал о желании президента США Дональда Трампа встретиться в пограничном пункте Пханмунджом на границе между Кореями из Twitter. Об этом он заявил в ходе переговоров в Доме свободы на южнокорейской стороне, трансляцию которых вел японский телеканал NHK.
"Многие считают, что мы согласовали встречу с президентом Трампом во время обмена письмами, однако я очень удивился, когда прочитал вчера утром запись в Twitter", - сказал Ким Чен Ын.
Встреча Дональда Трампа, Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоялась в воскресенье на границе между двумя Кореями. Стоит отметить, что во время ее проведения президент США стал первым действующим главой Белого дома, ступившим на землю Северной Кореи. В начале встречи Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки, после чего американский президент перешагнул через символический бетонный барьер высотой в несколько сантиметров, оказавшись на северокорейской стороне.
Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.
ИСТОЧНИК KP.RU