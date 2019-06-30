Ким Чен Ын рассказал о том, что узнал о желании Трампа встретиться из Twitter

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-30T12:06:15+03:00

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын узнал о желании президента США Дональда Трампа встретиться в пограничном пункте Пханмунджом на границе между Кореями из Twitter. Об этом он заявил в ходе переговоров в Доме свободы на южнокорейской стороне, трансляцию которых вел японский телеканал NHK.

"Многие считают, что мы согласовали встречу с президентом Трампом во время обмена письмами, однако я очень удивился, когда прочитал вчера утром запись в Twitter", - сказал Ким Чен Ын.

Встреча Дональда Трампа, Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоялась в воскресенье на границе между двумя Кореями. Стоит отметить, что во время ее проведения президент США стал первым действующим главой Белого дома, ступившим на землю Северной Кореи. В начале встречи Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки, после чего американский президент перешагнул через символический бетонный барьер высотой в несколько сантиметров, оказавшись на северокорейской стороне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717495" frameborder="0"></iframe> Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU