2019-07-16T10:33:58+03:00
Экономика

На форуме в Тольятти предложили возвращать моногородам НДС и активнее включить их в нацпроекты

В работе совещания приняли участие министр экономического развития Максим Орешкин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Губернатор Самарской области рассказал, какие шаги считает первоочередными для развития моногородов.Губернатор Самарской области рассказал, какие шаги считает первоочередными для развития моногородов.
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В Тольятти на всероссийском форуме-совещании разработали предложения в госпрограмму по развитию моногородов, которую планируют запустить с 2020 года. Свое мнение смогли высказать все представители таких субъектов Федерации. Они в частности просили сократить сроки создания и изменения параметров территорий опережающего развития, ускорить сроки рассмотрения документов. Были и революционные предложения. Подводя итоги обсуждений, на самых важных из них остановился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

- Мы готовили форум в сжатые сроки, но несмотря на это дискуссия получилась содержательной. Очень важно, что при подготовке программы учитываются мнения всех глав городов, это позволяет создать систему, которая будет полезна для всех. Есть очень смелые предложения, например, возврат НДС в бюджет моногородов. Здесь все нужно хорошо посчитать, предложить встречные обязательства от городских властей. Но в целом это хорошая мера для развития монопрофильных территорий, - уточнил Дмитрий Азаров.

В свою очередь глава фонда развития моногородов Ирина Макиева отметила, что новая программа должна быть утверждена в сентябре, а запущена со следующего года. Объёмы финансирования вырастут в два раза, при этом упор делается на "возвратные деньги", в частности инфраструктуру городов планируют приводить в порядок на основе концессионных соглашений.

Депутаты государственной Думы в свою очередь обратили внимание на то, что моногорода должны быть активнее задействованы в нацпроектах, поскольку в них живёт 10% населения страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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