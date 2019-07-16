2019-07-16T14:06:16+03:00
Общество

Собянин: строительство Некрасовской линии метро вышло на финишную прямую

Основные работы планируется завершить уже в 2019 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Технический пуск первого участка был проведен 31 августа 2018 годаТехнический пуск первого участка был проведен 31 августа 2018 годаФото: Олег КУЗЕНКОВ
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Строительство Некрасовской линии московского метрополитена вышло на финишную прямую. К настоящему моменту завершена проходка двухпутного перегонного тоннеля между станциями "Косино" и "Нижегородская". Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе осмотра места проведения работ.

"Косино", "Некрасовка" и "Нижегородская" - и дальше идет примыкание уже к БКЛ на "Авиамоторную". Причем сам щит уникален для Москвы. Это десятиметровый щит, двухпутный тоннель, гигантское сооружение", - сказал градоначальник.

По его словам, в ближайшее время предстоит сделать еще очень много, и строители прикладывают все усилия для более раннего запуска ветки, ведь ее открытия ждут жители сразу нескольких районов, включая Некрасовку и Люберцы. Основные работы планируется закончить уже в этом году, передает агентство "Москва".

Сайт kp.ru писал, что второй пусковой участок Некрасовской линии от "Косино" до "Нижегородской" планируется открыть в 2019 году. Технический пуск первого участка был проведен еще 31 августа 2018-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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