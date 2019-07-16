Симоньян пошутила о статье CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-16T12:45:42+03:00

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в социальной сети прокомментировала статью CNN об основателе WikiLeaks Джулиан Ассанж, где сообщалось, что онпревратил посольство Эквадора в Лондоне в штаб для вмешательства в выборы в США. Сообщалось там и про то, что он якобы встречался с хакерами мирового уровня и с главой Лондонского бюро RT Николаем Богачихиным

- Инфобомбу про мои тайные связи с Ассанжем только что дал телеканал «Мы роемся в помойках в поисках русского следа» Сиэнэн и мои любимчики из ЦРУ. У них есть железная инфа, что мой зам ходил в посольство к Ассанжу и чего-то ему там приносил. Дорогое ЦРУ! Я вам больше скажу. В посольство к Ассанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила, - написала Симоньян в соцсети.

Напомним, что ранее CNN опубликовал статью о том, что Ассанж во время встречи с хаккерами приносил в посольство Эквадора флешку.

ИСТОЧНИК KP.RU