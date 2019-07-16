Вологодские школьники дошли на веслах до Валаама

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-16T18:24:13+03:00

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Юные исследователи пройдут до Санкт-Петербурга и обратно в Вытегру по акватории Онежского и Ладожского озер, а также рекам Свирь и Нева. Весельная шхуна «Онежская жемчужина» преодолеет более тысячи километров.

Экипаж - 32 воспитанника вытегорской школы «Корабелы Прионежья» и сопровождающие их преподаватели вологодского университета, сотрудники МЧС России. В походе ребята определяют качество воды, рыбные ресурсы и объекты туристической привлекательности. Также школьники осваивают основы судоходства, навигации и техники безопасности.

«Нынешняя экспедиция вновь проходит по водно-волоковым путям Онеги и Ладоги, а это и одна из самых ярких исторических страниц Русского Севера и одно из современных направлений для развития внутреннего водного туризма. В рамках экспедиции ребята ведут изучение природно-биологического разнообразия республики Карелия, Вологодской и Ленинградской областей, их инфраструктуру и архитектуру, их достопримечательности. Так, шаг за шагом в каждом новом походе наши корабелы приобретают и новый практический опыт, и новые теоретические знания», - отметил заместитель губернатора региона Виктор Рябишин.

В минувшие выходные участники экспедиции добрались до Валаама. Школьники совершили прогулку на шхуне, осмотрели окрестности монастыря и оценили туристическую привлекательность Онежско-Балтийского водного пути за круглым столом. По мнению его участников - представителей органов власти Карелии и Вологодчины, ученых Вологодского университета, туристский потенциал этих мест еще не исчерпан.

ИСТОЧНИК KP.RU