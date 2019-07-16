2019-07-16T18:24:13+03:00
Общество

Вологодские школьники дошли на веслах до Валаама

Экспедиция «Вместе по Русскому Северу» совершает переход по старинному Онежско-Балтийскому водному пути
Лариса ТУРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Юные исследователи пройдут до Санкт-Петербурга и обратно в Вытегру по акватории Онежского и Ладожского озер, а также рекам Свирь и Нева. Весельная шхуна «Онежская жемчужина» преодолеет более тысячи километров.

Экипаж - 32 воспитанника вытегорской школы «Корабелы Прионежья» и сопровождающие их преподаватели вологодского университета, сотрудники МЧС России. В походе ребята определяют качество воды, рыбные ресурсы и объекты туристической привлекательности. Также школьники осваивают основы судоходства, навигации и техники безопасности.

«Нынешняя экспедиция вновь проходит по водно-волоковым путям Онеги и Ладоги, а это и одна из самых ярких исторических страниц Русского Севера и одно из современных направлений для развития внутреннего водного туризма. В рамках экспедиции ребята ведут изучение природно-биологического разнообразия республики Карелия, Вологодской и Ленинградской областей, их инфраструктуру и архитектуру, их достопримечательности. Так, шаг за шагом в каждом новом походе наши корабелы приобретают и новый практический опыт, и новые теоретические знания», - отметил заместитель губернатора региона Виктор Рябишин.

В минувшие выходные участники экспедиции добрались до Валаама. Школьники совершили прогулку на шхуне, осмотрели окрестности монастыря и оценили туристическую привлекательность Онежско-Балтийского водного пути за круглым столом. По мнению его участников - представителей органов власти Карелии и Вологодчины, ученых Вологодского университета, туристский потенциал этих мест еще не исчерпан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Франции министр экологии уволился после скандала с шикарными обедами
Все обращения кандидатов в депутаты Мосгордумы проверены и отработаны Мосгоризбиркомом
Конгресс США рассмотрит резолюцию, осуждающую расистские высказывания Трампа
Заморозка накопительной части пенсии будет продлена до 2022 года
Киев не направлял приглашений Великобритании и США для участия в переговорах по Донбассу
Александр Дрозденко предложил установить единые тарифы ЖКХ для Петербурга и Ленобласти
Вице-премьер Италии сообщил, что получал угрозы от украинцев
Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайской разведкой
Хакер получил 30 тысяч долларов за взлом Instagram
Отели Турции снизили цены для российских туристов
Кристин Лагард подала в отставку с поста главы Международного валютного фонда
Полеты над Пакистаном вновь разрешены
В Раде предложили отменить закон о государственном языке
В России задолженность по зарплате в июне снизилась на 12,8%
Опубликованы первые фотографии УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
В Ормузском проливе исчез нефтетанкер, шедший из ОАЭ
Госдума запретила передавать коллекторам долги за коммунальные услуги
В Киеве сообщили, что есть договоренность провести обмен пленными
В Иране заявили, что пока не собираются обогащать уран свыше 4,5%
Джигурда "выдвинул" себя в "ночные мэры" Москвы
Инициатива возвращения курилок в аэропорты схлестнула думцев в зале заседаний
Россияне рассказали, как копят на старость
Госдума одобрила закон о возвращении курилок в аэропорты