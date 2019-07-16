Во Франции министр экологии уволился после скандала с шикарными обедами

СЕГОДНЯ 19:16 2019-07-16T19:16:01+03:00

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Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке. Такое решение он принял на фоне скандала с растратой бюджетных денег на роскошные ужины в кругу друзей.

«Атаки и линчевание со стороны средств массовой информации, объектом которых является сегодня моя семья, заставляют меня сделать необходимый шаг назад – и это поймут все, - написал он в «Фейсбуке». - Поэтому сегодня утром я подал заявление об отставке премьер-министру».

Кроме того, Де Рюжи добавил, что подал в суд на портал, специализирующийся на журналистских расследованиях, который обвинил его в клевете.

Напомним, на прошлой неделе сайт журналистских расследований Mediapart сообщил, что министр экологии Франции еще во время пребывания на посту спикера Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) тратил государственные средства на шикарные обеды за государственный счет.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что министр труда США Александр Акоста заявил о том, что покидает свой пост. Решение об этом он принял на фоне скандала о сутенерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU