Трамп: США не добиваются смены режима в Иране

СЕГОДНЯ 20:27 2019-07-16T20:27:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не добивается смены режима в Иране. Такое заявление он сделал в ходе заседания кабинета министров. По словам американского лидера, США хотят "помочь и работать с Ираном".

"С Ираном было достигнуто много прогресса", - приводит слова главы Белого дома РИА Новости.

Со своей стороны госсекретарь Майкл Помпео добавил, что власти Ирана готовы вести с США переговоры о своей ракетной программе. "Иран заявил, что готов вести переговоры о своей ракетной программе", - цитирует его агентство Reuters.

Напомним, Дональд Трамп 24 июня подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций против Ирана. Новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также главы МИД Мохаммада Джаваду Зарифа.

ИСТОЧНИК KP.RU