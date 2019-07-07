2019-07-07T02:54:17+03:00
Политика

Президент Ирана назвал санкции США против Ирана «терроризмом и экономической войной»

Об этом Рухани заявил в телефонном разговоре с Макроном, возложив ответственность за приостановку СВПД на европейских партнеров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Ирана Хасан РуханиПрезидент Ирана Хасан РуханиФото: REUTERS
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Президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном назвал введённые Соединёнными Штатами санкции против Тегерана, «терроризмом и экономической войной», передаёт телеканал Al Mayadeen.

При этом он отметил, что действия Тегерана «не выходят за рамки ядерной сделки» и не нарушают условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а вот Евросоюзу, по его словам, «следует действовать в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из международных соглашений и резолюций ООН».

В беседе с французским коллегой Рухани заявил, что Тегеран может пересмотреть решение о приостановке СВПД только при условии отмены всех антииранских санкций.

Напомним, как писал сайт kp.ru, и без того непростые американо-иранские отношения обострились после заявления госсекретаря Майкла Помпео о том, что Вашингтон решил полностью отказаться от исключений по «нефтяным» антииранским санкциям.

А 8 мая ровно через год после того, как Соединенные Штаты вышли из Соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В тот же день Дональд Трамп подписал указ о введении новых антииранских санкций, касающихся секторов экономики Ирана, которые связаны с производством металлов. Позже президент США говорил, что может сделать Исламскую Республику снова «богатой» и «великой», даже пообещал стать «лучшим другом» Ирана, если Тегеран откажется от разработки ядерного оружия. Однако при этом объявил о новых «жестких» санкциях против ИРИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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